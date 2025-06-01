Kilosu 200 liradan satışta! Üretimi çok zor, toplaması fındıktan kolay... Kapış kapış gidiyor

Ordu'da fındığın yanında ek gelir getirmesi amacıyla oluşturulan çilek bahçelerinde sezonun ilk hasadı başladı. Üreticiler, kilosu 150 ile 200 liradan satışa sunulan çileklerin üretiminin zor olduğunu söyledi. Tarlada çalışan işçiler ise fındığa göre çileğin hasadının daha kolay ve keyifli olduğunu belirtti.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bahçelerde hasat edilen çilekler kilogramı 150 ile 200 lira arasında satışa sunuluyor.

20 dönüm arazi içinde çilek yetiştiriciliği yapan üretici Mustafa Kahveci, bu sezon hava şartları nedeniyle hasat sezonuna geç başladıklarını belirtti. Verimden oldukça memnun olduklarını dile getiren Kahveci, ilk gün tonlarca çileğin toplanarak satışa hazır hale getirildiğini söyledi.

ÜRETİMİ ÇOK ZOR

Güzel bir sezon beklediklerini ifade eden Kahveci, çileklerin aromasının güzel olduğunu ve hava durumuna göre kasım ayına kadar hasat yapmayı planladıklarını bildirdi. Kahveci, çilek üretimin çok zor olduğuna, ürünün üretim aşamalarının çok yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, çilekleri iç tüketimde rahatlıkla pazarlayabildiklerini vurguladı.

Bu sezon yaklaşık 50 ton çilek hasadı beklediğini anlatan Kahveci, kentte çilek üreticilerine verilen devlet desteklerinin önemine işaret etti.

HASADI KOLAY

Çilek hasadında çalışan işçilerden Hanife Şenyurt ise ev bütçesine katkı sunduklarını söyledi. Şenyurt, çilek hasadının oldukça kolay olduğunu belirterek, fındığa göre ürünün hasadının oldukça zevkli olduğunu ifade etti.

Yüksel Çelik de hasadın geç yapılmasına rağmen verimli bir başlangıç yaptıklarını, çilek hasadını büyük bir keyifle sürdürdüklerini kaydetti.