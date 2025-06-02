2 Haziran 2025 gram altın fiyatı kaç TL? Altın fiyatı haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatlarında son dakika! 2 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.175 TL ve ons 3.310 dolardan güne başlıyor. ABD Başkanı Trump’ın yeni tarife tehditleri ve İstanbul görüşmeleri öncesinde Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların etkisiyle, altın haftaya sınırlı yükselişle başladı. Bu hafta ABD’de istihdam verileri de beklenirken; Ekonomist Filiz Eryılmaz, onsta 3.370 dolar ve gramda 4.236 TL seviyeleri aşılmadan “kalıcı yükseliş” beklenmemesi gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Küresel piyasalarda ons altın fiyatı geçen hafta %-2,04 değer kaybederek, 3.289 dolardan kapanış yapmıştı. Altında yeni hafta ise primle başladı. Ons fiyatı sabah saatlerinde %0,6 yükselişle 3310 dolara yakın seyrini sürdürüyor.

İçeride spot piyasada işlem gören 2 Haziran 2025 gram altın fiyatı 4.175 TL seviyesinden güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4.165-4.215 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın da sabah saatlerinde 6.875 TL’den satılıyor.

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TARİFELER VE MÜZAKERELER...

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; geçen hafta ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi “tarifeleri durdurma” kararı almış, temyiz mahkemesi ise “devam etmesine” izin vermişti. ABD Başkanı Trump’ın da temyiz kararının ardından; 4 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini %25'ten %50'ye çıkaracağını açıkladı. Trump, Çin'i mayıs başında varılan “gümrük ateşkesini” ihlal etmekle de suçlamıştı.

Bu gelişmeler üzerine piyasalarda “güvenli liman” varlıklarına talep arttı ve altında yön yukarı döndü.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Jeopolitik riskler tarafında da bugün İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen Ruysa-Ukrayna ateşkes müzakereleri takip ediliyor. Ancak hafta sonu iki ülke arasında çatışmaların artması da dikkat çekti. Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırısı ile 40'tan fazla Rus uçağını düşürdüğü; Moskova da Ukrayna'yı füzeler ve insansız hava araçlarıyla vurduğu belirtiliyor. Bu gelişmeler de jeopolitik tansiyonda yükselişe işaret ederek altın fiyatlarını destekledi.

ABD'DEN ÖNEMLİ VERİLER

Bu hafta, ABD Merkez Bankasının faiz politikasını da etkileyebilecek ve bu yönüyle altın fiyatları için kritik öneme sahip veriler de takip edilecek. Yarın açık iş ilanları, çarşamba günü özel sektör istihdam ve cuma günü de tarım dışı istihdam mayıs verileri açıklanacak.

İstihdam piyasasında “güçlü görünüm” öne çıkarsa, ABD dolarının güçlenmesi ve altın fiyatlarında baskı bekleniyor. Beklentilerden daha düşük gelebilecek istihdam verilerinin ise “güvercin FED” öngörüleri ile birlikte altın fiyatlarına da destek olabileceği ifade ediliyor.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ons altında 3.370 dolar ve gram altında da 4.236 TL seviyeleri aşılmadan kalıcı bir yükseliş trendinden söz edilemeyeceğini belirterek, “ABD’de temyizde devam kararı alınan ‘tarifelere iptal’ davası nasıl sonuçlanacak, bu önemli. İptal kararı onanırsa onsta satış baskısı artabilir. Aşağıda ise onsta 3.270 dolar ve gramda 4.111 TL destek olarak takip edilmeli” diye konuştu.