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Bakan Şimşek dış ticaret verilerini değerlendirdi: Hedef, iyileşmeyi kalıcı yapmak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Şimşek dış ticaret verilerini değerlendirdi: Hedef, iyileşmeyi kalıcı yapmak
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından dış ticaret verilerini değerlendirdi. Şimşek, hedeflerinin katma değerli üretime yönelik destekleri kalıcı hale getirmek olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisine ilişkin yapılan düzenlemeler hayata geçtikçe meyvelerini vermeye devam ediyor.

Türkiye'nin ihracatta Cumhuriyet rekoruna ulaşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek değerlendirdi.

VERİLERİ DEĞERLENDİRDİ

Bakan Şimşek "Zorlu küresel koşullar, artan rekabet ve takvim etkisine rağmen mayısta ihracat yıllık yüzde 2,7 arttı. İthalat artışı yüzde 2,1 gerçekleşirken, yıllıklandırılmış dış ticaret açığı geçen aya göre yatay seyretti." dedi.

Şimşek sözlerinin devamında "Hedefimiz cari dengede sağladığımız iyileşmeyi, yapısal dönüşüm adımları ve katma değerli üretime yönelik desteklerle kalıcı hale getirmektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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