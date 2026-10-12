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Kastamonu'da 'pancar' katliamı! Bir aileyi tarlada kurşuna dizdi, çok sayıda ölü var

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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde pancar sökümü sırasında çıkan tartışma kanlı bitti. Ç.A., tarlada İlhan Karasu ile oğulları Ali ve Sefa Karasu ile kardeşi Halit Karasu’ya ateş açtı. Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybederken, şüpheli jandarmaya teslim oldu.

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Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha öncesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Ç.A. ile İlhan Karasu ve oğulları Ali Karasu ve Sefa Karasu ile kardeşi Halit Karasu arasında tartışma çıktı.

Kastamonu'da 'pancar' katliamı! Bir aileyi tarlada kurşuna dizdi, çok sayıda ölü var
Başlık ResmiKastamonu'da 'pancar' katliamı! Bir aileyi tarlada kurşuna dizdi, çok sayıda ölü var

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tarlada pancar sökümü esnasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.A., yanında bulundurduğu tabancasıyla Karasu ailesinin üzerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İlhan Karasu ile oğulları Sefa ve Ali Karasu ile kardeşi Halit Karasu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kastamonu'da 'pancar' katliamı! Bir aileyi tarlada kurşuna dizdi, çok sayıda ölü var
Başlık ResmiKastamonu'da 'pancar' katliamı! Bir aileyi tarlada kurşuna dizdi, çok sayıda ölü var

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine komando birlikleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komando birlikleri ile jandarma ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmasının ardından İlhan Karasu ile oğulları Sefa ve Ali Karasu ile Halit Karasu'yun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

Kastamonu'da 'pancar' katliamı! Bir aileyi tarlada kurşuna dizdi, çok sayıda ölü var
Başlık ResmiKastamonu'da 'pancar' katliamı! Bir aileyi tarlada kurşuna dizdi, çok sayıda ölü var

Cinayet şüphelisi Ç.A. ise olay yerinden ayrıldı. Alatarla Karakoluna giden Ç.A., jandarma ekiplerine teslim oldu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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