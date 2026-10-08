Konya'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Konya'da, Beyşehir-Hüyük Kara yolunun 17. kilometresi, Yelten mevkiinde edinilen bilgiye göre, kara yolunda seyir halinde bulunan 59 ALU 195 plakalı hafif ticari araç ile 59 AJT 256 plakalı TOFAŞ marka otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar sağlık görevlerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Katliam gibi kaza! 3 kişi oracıkta can verdi

Yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Katliam gibi kaza! 3 kişi oracıkta can verdi

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Katliam gibi kaza! 3 kişi oracıkta can verdi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala