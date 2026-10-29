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Kırıkkale'de dehşet evi! Yemek sofrasında babasını bıçakla katletti

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Kırıkkale'de dehşet evi! Yemek sofrasında babasını bıçakla katletti
Başlık ResmiKırıkkale'de dehşet evi! Yemek sofrasında babasını bıçakla katletti

Kırıkkale’de 37 yaşındaki H.K.A., iddiaya göre yemek sofrasında tartıştığı 60 yaşındaki babası Veli Aydoğdu’yu ekmek bıçağıyla yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, Yenimahalle Mahallesi 165. Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen H.K.A. (37) ile babası Veli Aydoğdu (60) arasında iddiaya göre yemek sofrasında tartışma çıktı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine H.K.A, babasını ekmek bıçağıyla belinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Veli Aydoğdu, ambulansla kaldırıldığı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Polis ekiplerince suç aleti ekmek bıçağıyla birlikte yakalanan cinayet şüphelisi gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, evde delil çalışması yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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