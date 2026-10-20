Esenyurt'ta gürültü kavgası kanlı bitti! Bıçakla sokağa indi, ortalık karıştı

İstanbul Esenyurt'ta sokakta gürültü yapan gençleri uyaran kadın ile bir grup genç kız arasında tartışma çıktı. Eşine hakaret edildiğini duyan adamın bıçakla sokağa inerek genç kızlardan birini yere savurduğu anlar kameraya yansıdı. Olayda bir kişinin bıçakla yaralandığı öne sürülürken polis ekipleri inceleme başlattı.

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İstanbul Esenyurt'ta gürültü sebebiyle çıkan tartışmada ortalık karıştı. Bir kadın gürültü yapan gençleri uyarırken, kızların tepki göstermesi sonrasında eşi bıçakla sokağa çıktı. Öfkeli adamın genç kızları yere attığı görülürken, olaya müdahale etmeye çalışan birinin de bıçaklandığı belirtildi. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Üçevler Mahallesi'nde yaşandı. Öne sürülene göre, sokakta gürültü yapan gençleri uyaran bir kadın ile gruptaki genç kızlar arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında genç kızlardan birinin kadına küfür ve hakaret ettiği iddia edildi.

EŞİNE KÜFÜR EDİLİNCE BIÇAKLA AŞAĞI İNDİ

Yaşanan tartışmanın büyümesi sonrasında kadının eşi de elinde bıçakla sokağa çıktı. Genç kız ile kadının eşi arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye döndü. Arbede esnasında genç kızın yere çarpıldığı görülürken, öfkeli koca elindeki bıçakla korku dolu anlar yaşattı.

Öte taraftan, tartışmaya karışan genç kızın aynı binada olan bir kişiyi de bıçakla yaraladığı iddia edildi. İhbar sonrasında olay yerine polis ekipleri gönderildi. Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması amacıyla çalışmalar sürerken, o anlar kameraya yansıdı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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