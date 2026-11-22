Kıyafet tartışması kanlı bitti! Babasını boğazından bıçaklayan kız tutuklandı
Kocaeli’de kıyafet meselesi yüzünden babasıyla tartışan 17 yaşındaki kız, çantasında bulunan çakıyla babasını boyun ve boğaz bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 18 Kasım'da saat 23.30 sıralarında Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde meydana geldi. O.Ş. (41) idaresindeki otomobilde sürücü ile arka koltukta oturan kızı B.Ş. (17) arasında kıyafet meselesi yüzünden tartışma çıktı.
BABASINI ÇAKI İLE BOĞAZINDAN YARALADI
Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ş., çantasından çıkardığı çakıyla arka koltuktan uzanarak babasını boyun ve boğaz bölgesinden yaraladı. Ağır yaralanan O.Ş., ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan B.Ş. ise, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. B.Ş., öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.