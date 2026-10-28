Kocaeli'de 7 katlı binada panik! 14 daire tedbiren boşaltıldı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde kolon ve kirişlerinden ses geldiği bildirilen 7 katlı apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Binadaki 14 dairede yaşayan 33 kişi tahliye edilirken, kalacak yeri olmayan bir aile öğretmenevine yerleştirilecek.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesinde bulunan 7 katlı Cansever Apartmanı'nda oturan bazı kişiler, kolon ve kirişlerden ses geldiğini belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, belediye ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, yapılan ilk incelemenin ardından apartmanın tedbiren boşaltılmasına karar verildi.

33 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Apartmandaki 14 dairede ikamet eden toplam 33 kişi tahliye edildi. Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin binada inceleme yaptığını belirtti.

Ekiplerin tahliyeyi uygun gördüğünü aktaran Çalık, binadan çıkarılan vatandaşlardan kalacak yeri olmayan bir ailenin öğretmenevinde misafir edileceğini ifade etti.

Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.

Kocaelide 7 katlı binada panik! 14 daire tedbiren boşaltıldı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala