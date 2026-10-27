Küçükçekmece'de tekstil atölyesinde yangın! 2 bina alevlere teslim oldu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 4 katlı tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın yan binaya da sıçradı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

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Küçükçekmece’de 4 katlı tekstil atölyesinin çatısında başlayan yangın, bitişikteki endüstriyel malzeme satışı yapan iş yerine de sıçradı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahaleis ile kontrol altına alınabildi.

Yangın, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Serhat Sokak'ta sabah saatlerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinin çatısında henüz tespit edilemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa zamanda büyürken, atölyeyle bitişik nizamda olan endüstriyel malzeme satışı yapan iş yerinin çatısına da sıçradı. Vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların sonrasında yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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