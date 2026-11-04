Kocaeli'de lüks otomobilden 112'ye otomatik ihbar! İş adamının cansız bedeni bulundu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Mercedes marka otomobilin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gönderdiği kaza bildirimi üzerine harekete geçen ekipler, ormanlık alanda alevler içindeki araçta iş adamı Zeynel A.'nın cansız bedenini buldu. Yaklaşık 5 saat süren incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Kocaeli'de lüks otomobilinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yollaması ile olay yerine giden ekipler, yanan aracın içinde iş adamının cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre olay, Derince Taşköprü yolu üstünde yaşandı. Öne sürülene göre 17.00 civarında 41 B 4001 plakalı Mercedes marka aracın kaza bildiriminde bulunması sonrasında olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alev topuna dönmüş araca hemen müdahale etti. Otomobilin yoldan çıkıp ormanlık alana daldığı, sonrasında yanmaya başladığı öğrenildi.

Kocaelide lüks otomobilden 112ye otomatik ihbar! İş adamının cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yanan otomobilde yapılan incelemede iş adamı Zeynel A.'nın cansız bedeni bulundu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ormanlık alanda araştırma gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 saat devam eden incelemenin sonrasında kullanılmaz duruma gelen araç çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. Zeynel A.'nın cansız bedeni ayrıntılı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala