Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Kocaeli'de lüks otomobilden 112'ye otomatik ihbar! İş adamının cansız bedeni bulundu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Kocaeli'de lüks otomobilden 112'ye otomatik ihbar! İş adamının cansız bedeni bulundu
Başlık ResmiKocaelide lüks otomobilden 112ye otomatik ihbar! İş adamının cansız bedeni bulundu "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Mercedes marka otomobilin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gönderdiği kaza bildirimi üzerine harekete geçen ekipler, ormanlık alanda alevler içindeki araçta iş adamı Zeynel A.'nın cansız bedenini buldu. Yaklaşık 5 saat süren incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaydet
|

Kocaeli'de lüks otomobilinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yollaması ile olay yerine giden ekipler, yanan aracın içinde iş adamının cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla alakalı geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre olay, Derince Taşköprü yolu üstünde yaşandı. Öne sürülene göre 17.00 civarında 41 B 4001 plakalı Mercedes marka aracın kaza bildiriminde bulunması sonrasında olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alev topuna dönmüş araca hemen müdahale etti. Otomobilin yoldan çıkıp ormanlık alana daldığı, sonrasında yanmaya başladığı öğrenildi.

Kocaelide lüks otomobilden 112ye otomatik ihbar! İş adamının cansız bedeni bulundu
Başlık ResmiKocaelide lüks otomobilden 112ye otomatik ihbar! İş adamının cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yanan otomobilde yapılan incelemede iş adamı Zeynel A.'nın cansız bedeni bulundu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ormanlık alanda araştırma gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 saat devam eden incelemenin sonrasında kullanılmaz duruma gelen araç çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. Zeynel A.'nın cansız bedeni ayrıntılı inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BAKMADAN GEÇME
Biri 7 biri 10 yaşındaydı! 2 kardeşin öldüğü kazada korkunç gerçek: Araca 12 kişi binmişler
GÜNDEM

Biri 7 biri 10 yaşındaydı! 2 kardeşin öldüğü kazada korkunç gerçek: Araca 12 kişi binmişler

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.