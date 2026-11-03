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Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 45 kişi yaralandı

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Konya'nın Hüyük ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada, çoğunun durumu hafif olmak üzere 45 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

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Konya'da, Isparta Beyşehir kara yolu Hüyük ilçesi yakınlarında gece saat 02.00'de bir otobüs kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Iğdır seferini yapan ait şehirlerarası yolcu otobüsü, Beyşehir’e yaklaşık 20 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Konyada yolcu otobüsü devrildi: 45 kişi yaralandı
Başlık ResmiKonyada yolcu otobüsü devrildi: 45 kişi yaralandı

45 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüste bulunan 45 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin durumunun hafif olduğu belirtilirken, 5 kişi Konya’ya, 3 kişi ise Seydişehir ilçesine hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hüyük
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