Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 45 kişi yaralandı
Konya'nın Hüyük ilçesi yakınlarında kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada, çoğunun durumu hafif olmak üzere 45 kişi yaralandı. Yaralılar, çevre hastanelerde tedavi altına alındı.
Konya'da, Isparta Beyşehir kara yolu Hüyük ilçesi yakınlarında gece saat 02.00'de bir otobüs kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya-Iğdır seferini yapan ait şehirlerarası yolcu otobüsü, Beyşehir’e yaklaşık 20 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
45 KİŞİ YARALANDI
Kazada, otobüste bulunan 45 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin durumunun hafif olduğu belirtilirken, 5 kişi Konya’ya, 3 kişi ise Seydişehir ilçesine hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.