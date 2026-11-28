Köyde feci olay! 10 yaşındaki çocuk yem karma makinesine kapıldı
Adıyaman’ın Besni ilçesinde yem karma makinesine kapılan 10 yaşındaki Gazi İlhan, feci şekilde hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman’ın Besni ilçesinde yaşanan üzücü olay, yürekleri dağladı. Yem karma makinesine kapılan 10 yaşındaki Gazi İlhan olay yerinde vefat etti.
Edinilen bilgilere göre, köyde çalışan yem karma makinesine yaklaşan Gazi İlhan (10), burada makineye kapıldı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Makineye kapılan Gazi İlhan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince olay yerinde incelemeler başlatıldı.
Tamamlanan incelemeler sonrası İlhan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.