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Kripto para için parmaklarını kestiler! Sanal paracılar panikte!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kripto para için parmaklarını kestiler! Sanal paracılar panikte!
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

 Fransa’da kripto para sahiplerini veya yakınlarını kaçıranlar parmaklarını kesip fidye istiyor.

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, Fransa’da son aylarda en az beş kripto parayla bağlantılı kaçırma vakası yaşandı. Geçtiğimiz yıl dünya genelinde onlarca benzer olayın bildirilmesiyle birlikte, kripto topluluğundaki bireyler kişisel güvenliklerini korumak için tedbirler almaya başladı.

Pek çok yatırımcı, sosyal medya hesaplarını gizli hâle getirirken, ev adreslerini kamuya açık platformlardan kaldırmaya çalışıyor. WSJ’nin aktardığına göre, geçtiğimiz hafta Paris’te kripto para borsası Paymium’un yöneticisinin eşi ve çocuğu, siyah maskeli üç kişi tarafından kaçırılmak istendi. Saldırganlar planlarını gerçekleştiremeden olay yerinden uzaklaştı.

Ocak ayında da benzer bir olay yaşandı. Fransa’da Ledger şirketinin kurucu ortağı David Ballan kaçırıldı, suçlular 10 milyon avro fidye talep etti ve Ballan’ın parmağını kesti. Şirketin 3 milyon avro ödeme yaptığı, ancak kripto varlıklar dondurulduğu için bu tutarın büyük kısmının geri alındığı bildirildi. Mayıs ayında ise Maltalı bir kripto girişimcisinin babası, Paris’te köpeğini gezdirirken kaçırıldı ve benzer şekilde parmağı kesildi.

Soruşturma kapsamında 18 ila 26 yaşlarındaki birçok kişi gözaltına alındı. Öte yandan, geçtiğimiz hafta Bloomberg de kripto para borsası Binance’in hacker saldırısına uğradığını bildirdi. Habere göre suçlular, çalışanlara rüşvet teklif ederek kişisel verilere ulaşmaya çalıştı. Kraken adlı başka bir borsanın da benzer şekilde saldırıya uğradığı iddia edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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