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Haberler > 3. Sayfa > Küçük Egemen’in acı ölümü: Babasının gözyaşları yürek dağladı

Küçük Egemen’in acı ölümü: Babasının gözyaşları yürek dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Küçük Egemen’in acı ölümü: Babasının gözyaşları yürek dağladı
Olay, Çocuk, Ölüm, Boğulma, Antalya, Manavgat, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da ailesi ile birlikte gittiği çiftlikteki yetişkin havuzuna giren 6 yaşındaki Egemen Durmuş boğularak hayatını kaybetti. Cenazeyi teslim alan çocuğun acılı babası gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Salkım Sögüt mevkinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. 

YETİŞKİN HAVUZUNA GİRMİŞ

Edinilen bilgiye göre ailesi ile birlikte çiftliğe gelen 6 yaşındaki Egemen Durmuş, çiftlikte bulunan yetişkin havuzuna girdi. Bir süre sonra küçük çocuğu havuzda hareketsiz halde görenler havuzdan çıkartarak ilk müdahalede bulundu. 

Küçük Egemen’in acı ölümü: Babasının gözyaşları yürek dağladı - 1. Resim

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumun 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Küçük Egemen’in acı ölümü: Babasının gözyaşları yürek dağladı - 2. Resim

BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Savcılık incelemesinin ardından 6 yaşındaki Egemen'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından küçük çocuğun cenazesi ailesi ve yakınlarına teslim edildi. Cenazesini teslim alan acılı baba Mustafa Kemal Durmuş gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere Gaziantep'e götürüldü.

Küçük Egemen’in acı ölümü: Babasının gözyaşları yürek dağladı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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