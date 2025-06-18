Küçük kızına dehşeti yaşattı: 51 suç kaydı çıktı! Bakanlık olaya el koydu

İstanbul Eyüpsultan'da küçük kızına tekme atarak merdivenlerden düşmesine neden olan 51 suç kaydı bulunan vicdansız baba gözaltına alındı. İnfiale yol açan olaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Şahsın 8 çocuğu devlet korumasına alındı. Bakanlık, acımasız baba hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı.

İstanbul Eyüpsultan'da küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olan vicdansız baba gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya ve bazı haberlere konu olan, bir babanın kızına tekme atıp merdivenlerden yuvarladığı görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

51 SUÇ KAYDI VAR

Ekipler, kimlik bilgilerini tespit ettiği Turgay T'yi gözaltına aldı. Şahsın 8 çocuğu olduğu ve hırsızlık, yağma gibi suçlardan 51 kaydı bulunduğu öğrenildi. Şahsın, küçük kızına acımasızca davranışı, apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da, infiale yol açan olaya ilişkin harekete geçti. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında İstanbul'da bir babanın kızını darbettiği görüntülerin yer aldığı hatırlatıldı.

"ŞİDDET GÖREN ÇOCUK VE KARDEŞLERİ DEVLET KORUMASI ALTINA ALINMIŞTIR"

Bahse konu olayın emniyet birimlerine yansıması ile il müdürlüğü ekiplerinin hızla harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Yapılan incelemede şiddet gören çocuğun, 7 kardeşinin daha olduğu tespit edilmiş, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından haberlere konu olan çocuk ve kardeşleri devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak şiddet uygulayan baba hakkında suç duyurusunda bulunarak, en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız." ifadelerine yer verildi.