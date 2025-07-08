Küçükcük köyde bulunamıyor! Zihinsel engelli Fatma Uçma nerede?
Batman'da kaybolan akli dengesi yerinde olmayan Fatma Uçma'yı arama çalışmaları hava ve kara çalışmalarıyla sürüyor. Uçma'ya dair henüz bir ize rastlanılmadı.
Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Tosunpınar köyünde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan 63 yaşındaki Fatma Uçma'yı arama çalışmaları sürüyor.
3 gün önce evinden ayrılan, bir daha haber alınamayan kadını kendi imkanlarıyla bulamayan aile durumu ekiplere haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ekipleri, arama kurtarma dernekleri ve güvenlik korucusu sevk edildi.
"DAHA FAZLA EKİBE İHTİYAÇ VAR"
Aramaları geniş alana yayan ekipler, kırsalda dron ve termal kamera desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Kayıp Fatma Uçma'nın oğlu Fevzi Uçma, henüz bir ize rastlanılmadığını annesinin bulunması için daha fazla ekibe ihtiyaçları olduğunu belirtti.