Küçükcük köyde bulunamıyor! Zihinsel engelli Fatma Uçma nerede?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 8 Temmuz 2025 14:16 - Güncelleme: 8 Temmuz 2025 14:24 - Güncelleme:

Batman'da kaybolan akli dengesi yerinde olmayan Fatma Uçma'yı arama çalışmaları hava ve kara çalışmalarıyla sürüyor. Uçma'ya dair henüz bir ize rastlanılmadı.

Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Tosunpınar köyünde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan 63 yaşındaki Fatma Uçma'yı arama çalışmaları sürüyor. 3 gün önce evinden ayrılan, bir daha haber alınamayan kadını kendi imkanlarıyla bulamayan aile durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ekipleri, arama kurtarma dernekleri ve güvenlik korucusu sevk edildi. İlgili Haber Babasının kafasını kesip görüntüleri YouTube’a yüklemişti! İlk duruşmada kan donduran detaylar "DAHA FAZLA EKİBE İHTİYAÇ VAR" Aramaları geniş alana yayan ekipler, kırsalda dron ve termal kamera desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor. İlgili Haber Beyoğlu'nda skandal görüntüler: Kadın turiste tacize tepki yağdı! Dondurmacı hemen mühürlendi Kayıp Fatma Uçma'nın oğlu Fevzi Uçma, henüz bir ize rastlanılmadığını annesinin bulunması için daha fazla ekibe ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Çağla Çağlar