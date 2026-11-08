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Kuyumcuya silahlı saldırı: Sırtından vurup kaçtı

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İstanbul Kağıthane’de müşterilerin olduğu sırada kuyumcuya giren kapüşonlu şüpheli dehşet saçtı. Sırtından vurulan 57 yaşındaki Salim H. hastaneye kaldırılırken, 15 yaşındaki saldırgan S.Ö. polis ekiplerinin takibi sonucu 15 dakika içinde yakalandı.

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İstanbul'un Kağıthane ilçesinde müşterilerin bulunduğu kuyumcuya giren kapüşonlu şüpheli, iş yerinde silahlı saldırı düzenledi.

Olay, 5 Kasım günü saat 14.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi’ndeki bir kuyumcuda yaşandı.

İçeride müşterilerin bulunduğu esnada iş yerine giren kapüşonlu şahıs, Salim H.’ye (57) doğrulttuğu silahı ateşleyerek hızla kaçtı.

Sırtına isabet eden kurşunla yaralanan Salim H., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

15 DAKİKADA YAKALANDI

15 yaşındaki S.Ö., saldırıdan yaklaşık 15 dakika sonra kıskıvrak yakalandı.

İlk ifadesinde saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf eden S.Ö.'nün, kaçarken silahı attığı yeri söylemesi üzerine bölgede arama yapıldı. Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ile 18 fişek ele geçirildi. Kapüşonlu şüphelinin içeri girip ateş açarak kaçtığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcuya silahlı saldırı: Sırtından vurup kaçtı
Başlık ResmiKuyumcuya silahlı saldırı: Sırtından vurup kaçtı

İKİ AY ÖNCE DE SALDIRI DÜZENLENMİŞ

Öte yandan, hedef alınan kuyumcunun 5 Eylül tarihinde de silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

İş yeri sahibi Mehmet H.'nin daha önce tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurduğu, yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Hakkari, Kocaeli ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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