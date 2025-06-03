Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza! 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Haziran 2025 04:17 - Güncelleme: 3 Haziran 2025 04:17 - Güncelleme:

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 4'ü çocuk olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Ankara istikameti Körfez ilçesi Kutluca mevkiinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü. Kuzey Marmara Otoyolu'nunistikameti Körfez ilçesi Kutluca mevkiinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz