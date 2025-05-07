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Lara sahilde denizde erkek cesedi bulundu! Sır olayı akıllı saat çözecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Lara sahilde denizde erkek cesedi bulundu! Sır olayı akıllı saat çözecek
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da Lara Sahil'de 45 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Şahsın yabancı uyruklu olduğu düşünülüyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Lara Sahili açıklarında öğle saatlerinde meydana gelen olayda, denize giren vatandaşlar kıyıya yaklaşık 200 metre mesafede su yüzeyinde hareketsiz bir cisim olduğunu fark etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Botla bölgeye gelen ekipler su yüzeyinde hareketsiz ve üzerinde kıyafetler bulunan kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Lara sahilde denizde erkek cesedi bulundu! Sır olayı akıllı saat çözecek - 1. Resim

DÜĞÜMÜ AKILLI SAAT Mİ ÇÖZECEK?

Burada hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 40-45 yaşları arasında erkek kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Lara sahilde denizde erkek cesedi bulundu! Sır olayı akıllı saat çözecek - 2. Resim

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde cesedin üzerinden çıkmazken, kolunda bulunan akıllı saatteki yazışmalardan yola çıkan ekipler, şahsın yabancı uyruklu olduğu üzerinde duruyor.

Ceset, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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