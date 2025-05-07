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Malatya'da dehşet! Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Malatya&#039;da dehşet! Tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde İ.E.Ç isimli şahıs, tartıştığı karısı M.Ç.'yi silahla yaraladı.

Korkunç olay, gece saat 00.45 sıralarında Hekimhan ilçesine bağlı Köprülü Mehmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi.

İ.E.Ç isimli şahıs, ailevi bir mesele sebebiyle tartıştığı karısı M.Ç.'yi silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Hastanede tedavisi süren M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, İ.E.Ç. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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