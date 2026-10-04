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3. Sayfa

Maden işçileri birbirine girdi! Bıçaklı kavgada 39 yaşındaki işçi öldü

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Maden işçileri birbirine girdi! Bıçaklı kavgada 39 yaşındaki işçi öldü
Başlık ResmiMaden işçileri birbirine girdi! Bıçaklı kavgada 39 yaşındaki işçi öldü

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde aynı maden şirketinde çalışan mesai arkadaşları arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı. Kavgada 39 yaşındaki R.K. ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, B.G. ise yaralandı. Olayın ardından kaçan 52 yaşındaki şüpheli M.G., jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı.

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Edinilen bilgilere göre olay, 3 Ekim Cumartesi günü saat 23.40 sıralarında Halise Hatun Mahallesi Hastane Sokak üzerinde meydana geldi.

MESAİ ARKADAŞLARI ARASINDA BIÇAKLI KAVGA

Aynı maden şirketinde görev yaptıkları belirtilen M.G. ile R.K. (39) ve B.G. (36) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda R.K. ve B.G. kesici aletle yaralandı.

Maden işçileri birbirine girdi! Bıçaklı kavgada 39 yaşındaki işçi öldü
Başlık ResmiMaden işçileri birbirine girdi! Bıçaklı kavgada 39 yaşındaki işçi öldü
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POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Emniyete "kesici aletle yaralama" ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kalp bölgesi ve çene altından ağır yaralanan 39 yaşındaki R.K., Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayda sol el serçe parmağı koptuğu belirlenen diğer yaralı B.G. ise Uzunköprü'deki ilk tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli M.G. (52), emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucu Çavuşlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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