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Manisa'da düğünde kan aktı: İki arkadaştan biri öldü, diğeri hapiste

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Manisa'da düğünde kan aktı: İki arkadaştan biri öldü, diğeri hapiste
Başlık ResmiManisa'da düğünde kan aktı: İki arkadaştan biri öldü, diğeri hapiste

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düğün eğlencesi sonrası iki arkadaş arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Tırazlar Mahallesi'nde düğün eğlencesinin ardından B.B. (19) ile arkadaşı Bulut Akgün (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B, yanındaki bıçakla Akgün'ü yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Akgün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli B.B. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Sarıgöl
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