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Manisa'da takla atan otomobil tarlaya uçtu! Feci kazada sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Manisa&#039;da takla atan otomobil tarlaya uçtu! Feci kazada sürücü hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki İbrahim Gümüşay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manisa'da Salihli-Gölmarmara karayolu Alaşehir çayı mevkiinde meydana gelen kazada; İbrahim Gümüşay yönetimindeki 35 VCP 57 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp, yol kenarındaki tarlaya uçtu.Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü İbrahim Gümüşay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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