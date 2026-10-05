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Manisa’daki çifte cinayette şoke eden detay! Gerçek günler sonra ortaya çıktı

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Manisa’daki çifte cinayette şoke eden detay! Gerçek günler sonra ortaya çıktı
Başlık ResmiManisa’daki çifte cinayette şoke eden detay! Gerçek günler sonra ortaya çıktı

Manisa’da evlerinde silahla vurularak öldürülen İsa ve Mümine Acar çiftinin cinayet zanlısının aynı silahla intihar ettiği ortaya çıktı. Cinayetin alacak meselesi nedeniyle işlendiği öğrenildi.

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 26 Eylül'de gerçekleşen çifte cinayetin sırrı çözüldü. Bağyolu Mahallesi'nde İsa Acar (56) ve eşi Mümine Acar'ın (54) evlerinde ölü bulunmasının ardından jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. Aynı gün Yunusemre ilçesindeki ormanlık alanda İlhan Ağlamazlar'ın (40) başından silahla vurulmuş halde ölü bulunması üzerine soruşturma genişletildi.

Manisa’daki çifte cinayette şoke eden detay! Gerçek günler sonra ortaya çıktı
Başlık ResmiManisa’daki çifte cinayette şoke eden detay! Gerçek günler sonra ortaya çıktı

CİNAYETİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Ormanlık alanda bulunan tabanca, kriminal incelemeye gönderildi. Yapılan incelemelerde silahın her iki olayda da kullanıldığı tespit edildi. Ağlamazlar ile çift arasında alacak meselesi bulunduğu öğrenildi.

Ağlamazlar'ın çifti öldürdükten sonra aynı tabancayla yaşamına son verdiği belirlendi.

Manisa’daki çifte cinayette şoke eden detay! Gerçek günler sonra ortaya çıktı
Başlık ResmiManisa’daki çifte cinayette şoke eden detay! Gerçek günler sonra ortaya çıktı

KARI KOCA EVLERİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Bağyolu Mahallesi'nde 26 Eylül'de İsa Acar ve eşi Mümine Acar'dan haber alamayan Mümine Acar'ın annesi Emine Ç. (77), çiftin evine gitmiş, damadı ve kızını evde yerde hareketsiz bulmuştu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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