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Mersin merkezli 3 ilde kaçak tütün operasyonu: Gözaltılar var

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Mersin merkezli 3 ilde kaçak tütün operasyonu: Gözaltılar var
Başlık ResmiMersin merkezli 3 ilde kaçak tütün operasyonu: Gözaltılar var

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 20 şüpheli yakalandı. 21 ev ve 9 iş yerinde yapılan aramalarda tonlarca tütün ele geçirildi.

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Mersin'de Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçunun önlenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 22 Nisan'dan itibaren teknik ve fiziki takip yapıldı.

21 EV VE 9 İŞ YERİNE BASKIN

Başsavcılık koordinasyonunda​​​​​​​ polis ve jandarma ekiplerince kent merkezi, Tarsus ilçesi, Malatya ile Adıyaman'da 21 ev ve 9 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TONLARCA TÜTÜNE EL KONULDU

Adreslerde 4 ton 650 kilogram nargile tütünü, 759 kilogram kıyılmış tütün, 130 kilogram paketlenmiş tütün, 83 paket kaçak sigara ve çok sayıda makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Tarsus
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