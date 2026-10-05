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Mersin’de belediyelere yönelik soruşturma! 3 başkan mahkemeye sevk edildi

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Mersin’de belediyelere yönelik soruşturma! 3 başkan mahkemeye sevk edildi
Başlık ResmiMersin’de belediyelere yönelik soruşturma! 3 başkan mahkemeye sevk edildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, belediyelere yönelik soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Soruşturmada 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Geçtiğimiz perşembe günü Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca husumetli olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 59 şüpheli, bugün sabaha karşı geniş güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesine getirildi. Mezitli Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 18 kişiden 17'si, Yenişehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 8 kişiden ise 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Mersin’de belediyelere yönelik soruşturma! 3 başkan mahkemeye sevk edildi
Başlık ResmiMersin’de belediyelere yönelik soruşturma! 3 başkan mahkemeye sevk edildi

Öte yandan polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbiri aldığı Mersin Adliyesi çevresinde şüphelilerin yakınları başta olmak üzere çok sayıda kişi toplandı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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