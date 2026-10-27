MHP'li meclis üyesinin ölümünde yeni gelişme: Arkadaşı tutuklandı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde MHP’li Belediye Meclis Üyesi Murat Saral’ı tabancayla vurarak öldüren arkadaşı, kaçtığı Bursa’nın İznik ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, Gölcük Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Saral ile A.İ.U. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ.U., tabancayla Saral'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Saral, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALANDI
Olayın ardından kaçan zanlı A.İ.U.'nun ise aracıyla Bursa'nın İznik ilçesine gittiği tespit edildi. Polis tarafından akaryakıt istasyonunda gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
İfadesi sonrası mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.