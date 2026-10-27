Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

MHP'li meclis üyesinin ölümünde yeni gelişme: Arkadaşı tutuklandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
MHP'li meclis üyesinin ölümünde yeni gelişme: Arkadaşı tutuklandı
Başlık ResmiMHP'li meclis üyesinin ölümünde yeni gelişme: Arkadaşı tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde MHP’li Belediye Meclis Üyesi Murat Saral’ı tabancayla vurarak öldüren arkadaşı, kaçtığı Bursa’nın İznik ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaydet
|

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, Gölcük Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Saral ile A.İ.U. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ.U., tabancayla Saral'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Saral, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

MHP'li meclis üyesinin ölümünde yeni gelişme: Arkadaşı tutuklandı
Başlık ResmiMHP'li meclis üyesinin ölümünde yeni gelişme: Arkadaşı tutuklandı
ÖNERİLEN HABERLER
Tuğyan Ülkem Gülter’in hemşirelik dönemine ilişkin kan donduran iddia! Yoğun bakım görüntüleri savcılığa taşındı
MAGAZİN

Tuğyan Ülkem Gülter’in hemşirelik dönemine ilişkin kan donduran iddia! Yoğun bakım görüntüleri savcılığa taşındı

AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan zanlı A.İ.U.'nun ise aracıyla Bursa'nın İznik ilçesine gittiği tespit edildi. Polis tarafından akaryakıt istasyonunda gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

MHP'li meclis üyesinin ölümünde yeni gelişme: Arkadaşı tutuklandı
Başlık ResmiMHP'li meclis üyesinin ölümünde yeni gelişme: Arkadaşı tutuklandı

İfadesi sonrası mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.