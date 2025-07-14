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Haberler > 3. Sayfa > Minik Miraç’a gözyaşlarıyla veda! “Herkes burada, sen neredesin oğlum”

Minik Miraç’a gözyaşlarıyla veda! “Herkes burada, sen neredesin oğlum”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Minik Miraç’a gözyaşlarıyla veda! “Herkes burada, sen neredesin oğlum”
Karaman, Çocuk, Ölüm, Cenaze, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karaman’da 5'inci kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Miraç Taşer, toprağa verildi. Gözyaşlarının hakim olduğu cenazede anne Meryem Taşer “Herkes burada, sen neredesin oğlum” feryadıyla yürekleri dağladı.

Olay, dün öğleden sonra Gevher Hatun Mahallesi 1822. Sokak’ta meydana geldi. Babaannesiyle evde bulunan Miraç, oyun oynarken çıktığı pencereden sinekliğin açılmasıyla yaklaşık 15 metreden düşerek hayatını kaybetti.

Miraç’ın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. 
Ahmet Yesevi Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası minik Miraç’ın cenazesi şehir mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. 

Minik Miraç’a gözyaşlarıyla veda! “Herkes burada, sen neredesin oğlum” - 1. Resim

YAKINLARI VE AĞABEYİ KABRİNE SU DÖKTÜ

Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Miraç’ın 5 yaşındaki abisi, arkadaşları ve yakınları kabrine su döktü. 

Minik Miraç’a gözyaşlarıyla veda! “Herkes burada, sen neredesin oğlum” - 2. Resim

ANNENİN FERYADI YÜREK BURKTU

Cenazeye küçük çocuğun yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazenin defnedilmesinin ardından anne Meryem Taşer, "Herkes burada, sen neredesin oğlum" diyerek ağıt yaktı.

Minik Miraç’a gözyaşlarıyla veda! “Herkes burada, sen neredesin oğlum” - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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