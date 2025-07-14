Minik Miraç’a gözyaşlarıyla veda! “Herkes burada, sen neredesin oğlum”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Temmuz 2025 14:10 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 14:12 - Güncelleme:

Karaman, Çocuk, Ölüm, Cenaze, Haber

Karaman’da 5'inci kattaki evin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Miraç Taşer, toprağa verildi. Gözyaşlarının hakim olduğu cenazede anne Meryem Taşer “Herkes burada, sen neredesin oğlum” feryadıyla yürekleri dağladı.

Olay, dün öğleden sonra Gevher Hatun Mahallesi 1822. Sokak’ta meydana geldi. Babaannesiyle evde bulunan Miraç, oyun oynarken çıktığı pencereden sinekliğin açılmasıyla yaklaşık 15 metreden düşerek hayatını kaybetti. Miraç’ın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından sabah saatlerinde ailesine teslim edildi.

Ahmet Yesevi Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası minik Miraç’ın cenazesi şehir mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. YAKINLARI VE AĞABEYİ KABRİNE SU DÖKTÜ Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Miraç’ın 5 yaşındaki abisi, arkadaşları ve yakınları kabrine su döktü. ANNENİN FERYADI YÜREK BURKTU Cenazeye küçük çocuğun yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenazenin defnedilmesinin ardından anne Meryem Taşer, "Herkes burada, sen neredesin oğlum" diyerek ağıt yaktı. İlgili Haber Aynı gün, aynı yaşta iki öğrenci… Bir okul acı haberle sarsıldı Afyon’da sıradan tartışma cinayetle bitti: Belediye işçisi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Melin Öztürk