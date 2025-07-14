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Aynı gün, aynı yaşta iki öğrenci… Bir okul acı haberle sarsıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aynı gün, aynı yaşta iki öğrenci… Bir okul acı haberle sarsıldı
İngiltere, Trafik Kazası, Uyuşturucu, Ölüm, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Horndean kasabasında bulunan Teknoloji Koleji’nde aynı yaştaki iki öğrenci, aynı gün farklı kazalar sonucu hayatını kaybetti. Öğrenci ve öğretmenler aldıkları haberlerle sarsılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

İngiltere’nin Horndean kasabasında aynı günde iki öğrencinin ölmesi bölgeyi derinden sarstı. 

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Horndean Teknoloji Koleji’nin müdürü, dokuzuncu sınıf öğrencilerinden ikisinin de geçen pazartesi günü hayatını kaybettiğini söyledi. 
14 yaşındaki çocuklardan biri trafik kazasında hayatını kaybederken, araç sürücüsü uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı şüphesiyle tutuklandı.

OKULUN DIŞINDA GERÇEKLEŞTİ

İkinci çocuğun ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı. Müdür, her iki olayın da okuldan uzakta gerçekleştiğini bildirdi.
Okul Müdürü Julie Summerfield aldıkları haberlerle derinden sarsıldıklarını vurgulayarak velilere şunları söyledi:

''Her iki öğrenci de HTC'nin değerli üyeleriydi ve hepimiz onları çok özleyeceğiz.''

Olaylara ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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