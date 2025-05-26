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İzmit'te feci olay! Miras tartışması kanlı bitti, ağabey kardeşine acımadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde miras meselesi sebebiyle ağabeyi tarafından tüfekle vurulan adam hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren ağabey polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İ.K. (56) ile F.K (59) isimli iki kardeşin arasında miras meselesi sebebiyle tartışma çıktı.

Tartışmanın şiddetlenmesiyle abi F. K., tüfekle kardeşi İ.K.'ya ateş açtı. İ.K. kanlar içinde yerde kalırken, ağabey ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Miras tartışması kanlı bitti, kardeş kardeşi tüfekle vurdu! İzmit'te feci olay - 1. Resim

AĞABEY YAKALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen İ.K.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayı gerçekleştiren ağabey ise polis ekipleri tarafından yakalanarak göz altına alındı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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