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Motosikletiyle yol çalışması için açılan çukura düştü! Oracıkta can verdi

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Motosikletiyle yol çalışması için açılan çukura düştü! Oracıkta can verdi
Başlık ResmiMotosikletiyle yol çalışması için açılan çukura düştü! Oracıkta can verdi

Van’da motosikletiyle seyir halindeyken yol çalışması kapsamında açılan kazı çukuruna düşen sürücü hayatını kaybetti.

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Bugün sabah saat 07.30 sıralarında Edremit ilçesine bağlı Bakacık Mahallesinde çevre yolu yapım ve kazı çalışmalarının sürdüğü bölgede motosikletiyle ilerleyen sürücü, iddiaya göre yoldaki derin kazı çukurunu fark edemeyerek çukura düştü.

ORACIKTA CAN VERDİ

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Motosikletiyle yol çalışması için açılan çukura düştü! Oracıkta can verdi
Başlık ResmiMotosikletiyle yol çalışması için açılan çukura düştü! Oracıkta can verdi

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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