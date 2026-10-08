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Muğla'da feci kaza: Olay yerinde can verdi

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Muğla'da feci kaza: Olay yerinde can verdi
Başlık ResmiMuğla'da feci kaza: Olay yerinde can verdi

Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Muğla'nın Milas ilçesinde E.K. idaresindeki kamyonet, Milas-Bodrum kara yolu Koru Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Ferhan Albayrak'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Albayrak'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otomobildeki Z.D.V. ile kamyonet sürücüsü E.K, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Milas
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