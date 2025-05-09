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Muhtara ofisinde silahlı saldırı! Dehşet anları kameraya yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Elazığ'da Muhtarı Hacı Mehmet Özdemir, ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan muhtar hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da bir muhtar adeta ölümden döndü.

OFİSİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Sürsürü Mahallesi Muhtarı Hacı Mehmet Özdemir, Muhtarlık önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Özdemir, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, silahlı saldırı anı muhtarlığın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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