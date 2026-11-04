Muş'ta feci trafik kazası! Pikap devrildi: 2 ölü, 3 ağır yaralı
Muş'ta Batman istikametinden gelen pikabın virajı alamayarak devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Kızılağaç beldesi yakınlarında meydana gelen kazanın ardından bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Muş'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Muş'un Kızılağaç beldesi Kurtuluş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 48 UU 358 plakalı pikap, Batman'dan Muş yönüne seyir halindeyken virajı alamayarak devrildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, pikapta bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
3 YARALININ DURUMU AĞIR
Kazada ağır yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların tedavileri sürerken kazanın meydana gelişine ilişkin inceleme başlatıldı.