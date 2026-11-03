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Mustafa Yerli davasında savcılık mütalaasını açıkladı! Oğlu için de ceza istendi

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Kayseri’de iş adamı Mustafa Yerli’nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada savcılık mütalaasını açıkladı. Sanık E.T. hakkında kasten öldürme ve iki kez öldürmeye teşebbüs, oğluna ise yardım etme suçundan ceza talep edildi. Yerli ailesinin avukatları sanığın oğlunun da tutuklanmasını isterken, sanık E.T. duruşmada, “Çok pişmanım, keşke yaşanmasaydı” dedi.

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Kayseri’de iş adamı Mustafa Yerli’nin hayatını kaybettiği olaya ilişkin Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık E.T., bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını sunan savcılık, sanık E.T.’nin kasten öldürme ve 2 kez öldürmeye teşebbüs suçundan, sanığın oğlu E.T.’nin ise yardım etme suçundan iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Mustafa Yerli davasında savcılık mütalaasını açıkladı! Oğlu için de ceza istendi
Başlık ResmiMustafa Yerli davasında savcılık mütalaasını açıkladı! Oğlu için de ceza istendi

“SİLAHI YA BABAM ALIR YA BEN”

Mustafa Yerli’nin ailesinin avukatları ise sanık E.T.’nin oğlu olan E.T.’nin tutuklu yargılanmasını talep etti. E.T.’nin olaya doğrudan iştirak ettiği ve fikri verdiği iddia edilirken, "Oğlu ‘silahı ya babam alır ya da ben alırım’ demiştir. Silahın kullanım şeklini de tanımlamıştır. Oğlunun yurtdışına kaçma ihtimali elzemdir. Tutuklanmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Mustafa Yerli davasında savcılık mütalaasını açıkladı! Oğlu için de ceza istendi
Başlık ResmiMustafa Yerli davasında savcılık mütalaasını açıkladı! Oğlu için de ceza istendi

SANIĞIN OĞLUNA TUTUKLAMA TALEBİ

Yerli ailesinin avukatı MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın olay yerindeki kameraların bozuk ya da çalındığı iddiaları hakkında konuşurken, "Gizlenmek istenen bir durum var. Baba ve oğlun olayın olduğu bölgede beraber oldukları tespit edildi. Tutuklanmasını talep ediyorum" dedi.

Sanığın oğlu E.T. üzerine atılan tüm suçları reddettiğini, ilk savunmasından bu yana ekleyeceği ya da çıkaracağı bir durumun olmadığını belirtti. E.T.’nin avukatı, "Karşı taraf tutuklama istedi ama E.T.’nin soruşturma başladığında adli kontrol tedbiri olmamasına ve iddianamede öldürmeye teşebbüs suçlaması olmasına rağmen davalara geldi. Üstelik üzerinde bir yurt dışı çıkış kararı da yoktu. Bu celsede mahkûmiyet isteneceğini bildiği halde duruşmaya geldi. Kaçma şüphesi yoktur. O yüzden de tutuklanma talebi kan davasına getirilmeye çalışılan olayın yansımasıdır" diye konuştu.

Mustafa Yerli davasında savcılık mütalaasını açıkladı! Oğlu için de ceza istendi
Başlık ResmiMustafa Yerli davasında savcılık mütalaasını açıkladı! Oğlu için de ceza istendi

“ÇOK PİŞMANIM”

Kasten öldürme suçlaması ile yargılanan sanık E.T., "Çok pişmanım, keşke yaşanmasaydı" ifadelerini kullanırken, savcının mütalaası hakkında, "Takdir mahkemenin" dedi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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