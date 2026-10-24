Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

Nevşehir’de feci kaza! Tırın altına giren otomobil mezarları oldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Nevşehir’de feci kaza! Tırın altına giren otomobil mezarları oldu
Başlık ResmiNevşehir’de feci kaza! Tırın altına giren otomobil mezarları oldu

Nevşehir’de kavşakta dönüş yapan otomobil arkadan çarptığı patates yüklü tırın altına girdi. Hurdaya dönen araçta sıkışan 67 yaşındaki sürücü Rahmi Tekin ile 68 yaşındaki Neriman Tekin olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaydet
|

Kaza, Nevşehir-Gülşehir karayolu 1. Sulusaray Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşakta dönüş yapmak isteyen Adnan E.'nin (64) kullandığı patates yüklü tıra, aynı yönde ilerleyen Rahmi Tekin (67) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

Nevşehir’de feci kaza! Tırın altına giren otomobil mezarları oldu
Başlık ResmiNevşehir’de feci kaza! Tırın altına giren otomobil mezarları oldu

OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde sıkışan sürücü Rahmi Tekin ile araçta yolcu olarak bulunan Neriman Tekin (68) olay yerinde hayatını kaybetti.

Nevşehir’de feci kaza! Tırın altına giren otomobil mezarları oldu
Başlık ResmiNevşehir’de feci kaza! Tırın altına giren otomobil mezarları oldu

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişinin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN HABERLER
İstanbul
3. SAYFA

İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var, ekipler bölgede

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.