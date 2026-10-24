Nevşehir’de kavşakta dönüş yapan otomobil arkadan çarptığı patates yüklü tırın altına girdi. Hurdaya dönen araçta sıkışan 67 yaşındaki sürücü Rahmi Tekin ile 68 yaşındaki Neriman Tekin olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, Nevşehir-Gülşehir karayolu 1. Sulusaray Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşakta dönüş yapmak isteyen Adnan E.'nin (64) kullandığı patates yüklü tıra, aynı yönde ilerleyen Rahmi Tekin (67) yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

Nevşehir’de feci kaza! Tırın altına giren otomobil mezarları oldu

OTOMOBİLDEKİ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde sıkışan sürücü Rahmi Tekin ile araçta yolcu olarak bulunan Neriman Tekin (68) olay yerinde hayatını kaybetti.



Nevşehir’de feci kaza! Tırın altına giren otomobil mezarları oldu

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişinin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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