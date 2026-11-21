Niğde'de acı olay! Her yerde aranıyordu, cansız bedeni bulundu
Niğde’de kendisinden bir süredir haber alınamayan 25 yaşındaki K.D., yaşadığı evde hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybettiği tespit edilen gencin ölüm sebebi otopside belli olacak.
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Sazlıca beldesindeki bir evde yaşayan K.D'den (25) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Ekiplerin evde hareketsiz bulduğu K.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
GERÇEK OTOPSİDE BELLİ OLACAK
K.D'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.
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