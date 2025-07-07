Muharrem Çelikkaya evinde ölü olarak bulundu!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisiyle yaşayan şahıs evde ölü bulundu. Polis şüpheli ölüm üzerine inceleme başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Karabaş mahallesi Hafız Binbaşı caddesinde meydana geldi. 40 yaşındaki Muharrem Çelikkaya'nın hareketsiz yattığını fark eden abisi durumu hemen ekiplere bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölüm sebebi henüz tespit edilmezken, cenaze incelenmek üzere adli top kurumu morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri evde araştırma yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.