Kahramanmaraş'ta nişanlı çift Mislina Akçakoyun-Ahmet İnce’nin üzerinde bulunduğu motosiklete çarparak ölümlerine neden olan sürücü Ş.K. hakkında mahkeme kararını verdi. Heyet Ş.K. hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını sanığın sabıkasız oluşu, ekonomik durumu nedeniyle 91 bin lira adli para cezasına çevirdi.

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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda Aralık 2025’te Ş.K. yönetimindeki otomobil, Ahmet İnce'nin kullandığı motosiklete çarpmıştı. Kazada motosiklette bulunan nişanlı çiftten 22 yaşındaki Mislina Akçakoyun olay yerinde, sürücü Ahmet İnce ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Çiftin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada Ş.K. hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ş.K. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında karar çıktı.

Nişanlı çifti hayattan koparan sürücüye ödül gibi ceza! 2 yıl 6 aylık hapis cezası 91 bin liraya çevrildi

ÖLEN ASLİ KUSURLU, SÜRÜCÜ KUSURLU

Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Ahmet İnce'nin şerit değişikliği nedeniyle asli kusurlu, otomobil sürücüsü Ş.K.'nin ise hızını kavşak ve yaya geçidine yaklaşırken azaltmaması ve güvenli takip mesafesini korumaması nedeniyle kusurlu olduğu değerlendirildi.

Nişanlı çifti hayattan koparan sürücüye ödül gibi ceza! 2 yıl 6 aylık hapis cezası 91 bin liraya çevrildi

YAKLAŞIK 157 METRE SÜRÜKLENDİLER

Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda da Ahmet İnce'nin asli, Ş.K.'nin ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Kazada nişanlı çiftin yaklaşık 157 metre sürüklendiği kaydedildi.

Ş.K., suçlamaları kabul etmeyerek motosiklet sürücüsünün ani manevrayla kendi şeridine geçtiğini ve fren yapmasına rağmen kazayı önleyemediğini öne sürdü.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Ş.K. hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Heyet, sanığın sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile ekonomik durumunu dikkate alarak hapis cezasını 91 bin lira adli para cezasına çevirdi. Mahkeme ayrıca para cezasının taksitlendirilmesine yer olmadığına karar verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kahramanmaraş Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKahramanmaraş

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