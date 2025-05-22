Oğluyla birlikte kamyonette yanmış cesetleri bulunmuştu! Kan donduran olayda gözaltı sayısı artıyor

Diyarbakır'da kamyonette yanmış cesetleri bulunan baba ve oğlun şüpheli ölümünde gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 19 Mayıs sabahı yanmış kamyoneti görenler durumu ekiplere haber verdi. Ekipler yaptıkları incelemede 50 yaşındaki Remzi Sati ve 15 yaşındaki Muhammed Sati'nin cansız bedenleri ile karşılaştı.

Baba ile oğlun ellerinin bağlanıp araca konduğu ve benzin dökülerek yakıldığı öğrenilirken olay yerinde boş kovanlar bulunmuştu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Baba ve oğlun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde bugün 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 7'ye çıktı.

Öte yandan, cenazelerin otopsi işlemleri İstanbul'da devam ediyor.

Öyle ki baba oğul önce elleri bağlanıp araca kondu ardından benzin dökülerek yakıldı. E