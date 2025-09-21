Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Okey oynayan gençlerin masasını dağıttı! "Sallama" bıçakla üstlerine yürüdü!

Okey oynayan gençlerin masasını dağıttı! "Sallama" bıçakla üstlerine yürüdü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzurum'da eline aldığı "sallama" bıçakla oyun salonuna gelen bir şahıs, okey oynayan gençleri hedef aldı. Saldırgan, gençlere tehditler yağdırarak bıçağını üstlerine savurdu. Olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Erzurum'da "sallama" bıçakla dolaşan bir şahıs, oyun salonunda okey oynayan gençlere saldırdı. Elinde "sallama" diye tabir edilen bıçakla gelen adamın gençleri tehdit etmesi ve sonrası yaşanan olaylar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Okey oynayan gençlerin masasını dağıttı! "Sallama" bıçakla üstlerine yürüdü! - 1. Resim

BIÇAĞINI MASADAKİLERE SAVURDU 

Kameralara yansıyan görüntülerde; oyun salonuna giren adamın okey oynayan ve içlerinde kadınların da olduğu gençlere doğru yürüdüğü görüldü.

Okey oynayan gençlerin masasını dağıttı! "Sallama" bıçakla üstlerine yürüdü! - 2. Resim

Önce tehditler savuran ve saldıran adamın daha sonra belindeki sallama bıçağını çıkararak masadakilere doğru savurması bir anda hareketliliğe neden oldu.

Okey oynayan gençlerin masasını dağıttı! "Sallama" bıçakla üstlerine yürüdü! - 3. Resim

GENÇ KIZLAR SİPER OLDU 

Okey masasındaki kızların saldırgana engel olmak için adeta gövdelerini siper etmesi ise gözlerden kaçmadı. Bir süre devam eden arbedenin ardından bıçakla gelen adamın arkadaşıyla salonu terk ettiği ve gençlerin korku içinde olduğu görüldü.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

