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Okul kapısına kurşun yağdırdılar! Ankara'da 5 kişi gözaltına alındı

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Okul kapısına kurşun yağdırdılar! Ankara'da 5 kişi gözaltına alındı
Başlık ResmiOkul kapısına kurşun yağdırdılar! Ankara'da 5 kişi gözaltına alındı

Ankara Etimesgut'ta bir okulun kapısına gece saatlerinde 4 el ateş edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Olay yerinde kovanların da bulunduğu olayda, 5 kişi gözaltına alındı.

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Ankara'da bir okula gece silahla ateş edilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Etimesgut ilçesinde bulunan bir okulun kapısına 4 adet kurşunun isabet ettiği ve yerde kovanların olduğu fark edildi.

Olayın bildirilmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Okul kapısına kurşun yağdırdılar! Ankara'da 5 kişi gözaltına alındı
Başlık ResmiOkul kapısına kurşun yağdırdılar! Ankara'da 5 kişi gözaltına alındı

ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekiplerin, olay öncesi ve sonrasına ilişkin kamera görüntüleri, araç hareketleri, güzergahlar ve saha çalışmaları sonucu saldırıyı gerçekleştiren şahısların kimlikleri ile olayda kullanılan araç ve silah bağlantıları tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen B.T, H.D, M.A.K, G.Ç. ve S.M. yakalandı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayda kullanılan silahın ise bir ikametin çatısında ele geçirildiği öğrenildi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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