Bursa'da bir ortaokulda bazı öğrencilerin rahatsızlanması paniğe neden oldu. Gaz kaçağı iddiası üzerine okula AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde herhangi bir gaz kaçağına rastlanmadı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan öğrencilerde de zehirlenme bulgusu tespit edilmedi.

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Olay, Kestel ilçesindeki Şehit Mustafa Kurt Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda gaz yayıldığı iddiası üzerine bazı öğrenciler rahatsızlandıklarını belirterek öğretmenlerine haber verdi.

Okuldaki panik ekipleri alarma geçirdi! Öğrenciler arasında yayıldı, hastanelik olanlar var

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Okul idaresinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri de yönlendirildi. Rahatsızlandıklarını iddia eden öğrenciler tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Okuldaki panik ekipleri alarma geçirdi! Öğrenciler arasında yayıldı, hastanelik olanlar var

EĞİTİME ARA VERİLDİ

AFAD ve itfaiye ekipleri okulda inceleme yaptı ancak herhangi bir gaz kaçağı bulamadı. Okulda eğitime ara verdiren olayla ilgili tahkikat başlatılırken olayın bir kaç öğrenci arasında başlayıp daha sonra diğer öğrencilere yayıldığı hastaneye götürülen öğrencilerde zehirlenme ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirtildi.

Okuldaki panik ekipleri alarma geçirdi! Öğrenciler arasında yayıldı, hastanelik olanlar var

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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