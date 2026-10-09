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Okulun duvarına yazılan tehdit mesajları ortaya çıkardı! 17 yaşındaki çocuk gözaltında

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Okulun duvarına yazılan tehdit mesajları ortaya çıkardı! 17 yaşındaki çocuk gözaltında
Başlık ResmiOkulun duvarına yazılan tehdit mesajları ortaya çıkardı! 17 yaşındaki çocuk gözaltında

Düzce'de bir ilkokulun dış duvarına tehdit içerikli yazılar yazılması üzerine başlatılan soruşturmada, olayın faili olduğu değerlendirilen 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. Şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Düzce Hamidiye Mahallesi'ndeki Şehit Özgür Işık İlkokulu'nun dış duvarına tehdit içerikli yazılar yazıldığı ortaya çıktı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yazıları kimin yazdığını belirlemek için çalışma başlattı.

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TUTUKLAMA TALEBİ

Yapılan incelemelerde, okulun öğrencisi olmadığı belirtilen E.K.Ö'nün (17) olayı gerçekleştirdiği değerlendirildi. Bunun üzerine çocuk hakkında "halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan çocuk, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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