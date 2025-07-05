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Önce vurdu, sonra başını kesti! Katilin, gazeteciye söyledikleri tüyleri diken diken etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Önce vurdu, sonra başını kesti! Katilin, gazeteciye söyledikleri tüyleri diken diken etti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da yanan tır ihbarına giden ekipler, sürücünün öldürülüp başının kesildiğini fark etti. Katil zanlısı Ş.T. ilk ifadesinde suçunu itiraf ederken savunması şoke etti.

Konya'nın Karapınar ilçesi Özcan Karakaya cinayetini konuşuyor. 47 yaşındaki Karakaya'nın kullandığı tırda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ederken tırda bulunan sürücü Karakaya'nın vurularak öldürülüğü ve başı kesilmiş vaziyette hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

KATİLİ AKRABASI ÇIKTI

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, maktul Özcan Karakaya'nın en son birlikte olduğu kişinin Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde beraber oturdukları ve akrabası olan Ş.T. (38) olduğu tespit edildi.

Önce vurdu, sonra başını kesti! Katilin, gazeteciye söyledikleri tüyleri diken diken etti - 1. Resim

"KIZKARDEŞİM HAKKINDA KONUŞTU"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Ş.T.'yi Karabağ Mahallesinde yakalayıp gözaltına aldı. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden katil zanlısı Ş.T.'nin, "Benim kız kardeşim hakkında ileri geri konuştu. Ben de sinirlendim, vurdum öldürdüm daha sonra kafasını kestim" dediği öğrenildi.

Önce vurdu, sonra başını kesti! Katilin, gazeteciye söyledikleri tüyleri diken diken etti - 2. Resim

"YİNE AYNISI AYNISINI YAPARIM"

Katil zanlısı Ş.T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Katil zanlısı Ş.T., hastane çıkışında gazetecilerin neden öldürdün sorusuna, "Namus pazarda satılmıyor baba" derken, pişman mısın sorusuna, "Değilim, yine aynısını yaparım" cevabını verdi.

Zanlı, Ş.T. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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