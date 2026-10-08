Ordu'da 2 gün önce oğlu öldürülen kadın silahla vurularak öldürüldü

Ordu'nun Korgan ilçesinde 2 gün önce bıçaklanarak öldürülen 40 yaşındaki Orhan Artça'nın annesi 62 yaşındaki Nezaket Artça da aynı aile tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

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Ordu'da iki gün önce arazide yaşanan yol verme kavgasında bıçaklanarak hayatını kaybeden 40 yaşındaki Orhan Artça'nın annesi Nezaket Artça (62) da husumetli oldukları aileyle çıkan olayda tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Korgan ilçesi Yenipınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, iki gün önce oğlunu bıçaklayan kişinin ailesinin evine giden Nezaket Artça, burada akrabaları da olan Emine A.'yı (72) evin yanındaki ahırın önünde başından kürekle yaraladı. Bunun sonrasında olayı gören Hacer E. (52), annesini yaralayan Nezaket Artça'ya ruhsatlı tabancayla ateş etti. Nezaket Artça olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Emine A., ilk müdahalesinin sonrasında Korgan Devlet Hastanesi'ne, ardından ise Fatsa Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayı gerçekleştiren Hacer E. ise polis ekipleri tarafından cinayette kullanılan tabancayla beraber gözaltına alındı.

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2 GÜN ÖNCE OĞLU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte taraftan 6 Ekim tarihinde Korgan ilçesinde arazide meydana gelen yol verme kavgasında Orhan Artça (40), akrabası olan İbrahim E. (26) tarafından bıçaklanmış, sevk edildiği Korgan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayın sonrasında yakalanan İbrahim E. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ayrıca iki gün önce işlenen cinayetin zanlısı İbrahim E.'nin Hacer E.'nin oğlu, Emine A.'nın ise torunu olduğu belirtildi.

Olayla alakalı inceleme devam ediyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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