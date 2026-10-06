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Ordu'da arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: 1 kişi can verdi

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Ordu'da arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: 1 kişi can verdi
Başlık ResmiOrdu'da arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: 1 kişi can verdi

Ordu'nun Korgan ilçesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Zanlı ise gözaltına alındı.

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Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Yeşilpınar Mahallesi'nde O.A. (40) ile akrabası İ.E. (26) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İ.E, O.A'yı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ, ZANLI GÖZALTINDA

Ağır yaralanan O.A, kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Zanlının gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Korgan
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