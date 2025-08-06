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Ordu'da kaza! Servis minibüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ordu, Ünye, Kaza, Servis Minibüsü, Otomobil, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'nun Ünye ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralanan 15 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Aydıntepe Mahallesi Merkez Sokak Ünye-Çaybaşı kara yolu üzerinde meydana geldi. Çaybaşı istikametine doğru seyir halinde olan servis minibüsü, otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrası iki aracın sürücüsü ve yolculardan 13 kişi yaralandı.

Ordu'da kaza! Servis minibüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

SIKIŞAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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