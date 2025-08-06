Ordu'da kaza! Servis minibüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var

Kaza, Aydıntepe Mahallesi Merkez Sokak Ünye-Çaybaşı kara yolu üzerinde meydana geldi. Çaybaşı istikametine doğru seyir halinde olan servis minibüsü, otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrası iki aracın sürücüsü ve yolculardan 13 kişi yaralandı.

SIKIŞAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

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15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.