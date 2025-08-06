Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz E-5 yan yolda iddiaya göre, alkollü olduğu söylenen kadın sürücü yol üzerinde birkaç araca çarptıktan sonra vatandaşlar tarafından durduruldu.

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Uyarıları dikkate almayan sürücü, önüne geçen vatandaşların üstüne araç sürüp kaçtı. Yaşananlar ise yoldaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.