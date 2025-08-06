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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
Trafik Kazası, Kaza, İstanbul, Büyükçekmece, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen kadın sürücü, ortalığı karıştırıp araçlara çarptıktan sonra kaçtı.

Dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz E-5 yan yolda iddiaya göre, alkollü olduğu söylenen kadın sürücü yol üzerinde birkaç araca çarptıktan sonra vatandaşlar tarafından durduruldu.

Uyarıları dikkate almayan sürücü, önüne geçen vatandaşların üstüne araç sürüp kaçtı. Yaşananlar ise yoldaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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